Invito all'acquisto per Meliá Hotels International
(Teleborsa) - Chiusura del 24 agosto
Bene il proprietario e gestore spagnolo di hotel in tutto il mondo, tra i componenti dell'Ibex 35, con un rialzo dell'1,48%.
Operatività odierna:
Lo status tecnico di Meliá Hotels International favorisce la propensione all'acquisto alle quotazioni correnti pari a 10,28 Euro con stop loss fissato a quota 9,67 Euro, che crea l'occasione agli investitori di trarne profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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