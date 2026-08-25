Invito all'acquisto per Meliá Hotels International

(Teleborsa) - Chiusura del 24 agosto

Bene il proprietario e gestore spagnolo di hotel in tutto il mondo , tra i componenti dell' Ibex 35 , con un rialzo dell'1,48%.





Operatività odierna:

Lo status tecnico di Meliá Hotels International favorisce la propensione all'acquisto alle quotazioni correnti pari a 10,28 Euro con stop loss fissato a quota 9,67 Euro, che crea l'occasione agli investitori di trarne profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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