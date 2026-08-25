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Madrid: andamento rialzista per IAG

Migliori e peggiori, In breve, Trasporti
Madrid: andamento rialzista per IAG
Punta con decisione al rialzo la performance di International Airlines Group, con una variazione percentuale del 2,54%.
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