New York: amplia l'ascesa Super Micro Computer

(Teleborsa) - Effervescente il fornitore si soluzioni innovative per l'infrastruttura IT Enterprise, Cloud, AI, Metaverse e 5G Telco/Edge. , che scambia con una performance decisamente positiva del 5,43%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Super Micro Computer rispetto all'indice di riferimento.





La tendenza di breve di Super Micro Computer è in rafforzamento con area di resistenza vista a 40,63 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 38,57. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 42,69.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```