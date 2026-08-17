New York: calo per Super Micro Computer

(Teleborsa) - Rosso per il fornitore si soluzioni innovative per l'infrastruttura IT Enterprise, Cloud, AI, Metaverse e 5G Telco/Edge. , che sta segnando un calo del 3,63%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Super Micro Computer più pronunciata rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di Super Micro Computer è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 39,35 USD, mentre il primo supporto è stimato a 37,6. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 41,11.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```