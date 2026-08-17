New York: calo per Super Micro Computer
(Teleborsa) - Rosso per il fornitore si soluzioni innovative per l'infrastruttura IT Enterprise, Cloud, AI, Metaverse e 5G Telco/Edge., che sta segnando un calo del 3,63%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Super Micro Computer più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Super Micro Computer è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 39,35 USD, mentre il primo supporto è stimato a 37,6. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 41,11.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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