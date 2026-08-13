New York: pioggia di acquisti su Super Micro Computer

(Teleborsa) - Rialzo per il fornitore si soluzioni innovative per l'infrastruttura IT Enterprise, Cloud, AI, Metaverse e 5G Telco/Edge. , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,09%.



Comparando l'andamento del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, si nota che Super Micro Computer mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +31,6%, rispetto a +1,05% dell' indice del basket statunitense ).





L'esame di breve periodo di Super Micro Computer classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 40,58 USD e primo supporto individuato a 38,72. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 42,44.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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