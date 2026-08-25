New York: al centro degli acquisti Super Micro Computer

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il fornitore si soluzioni innovative per l'infrastruttura IT Enterprise, Cloud, AI, Metaverse e 5G Telco/Edge. , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 7,44%.



Il trend di Super Micro Computer mostra un andamento in sintonia con quello dell' S&P-500 . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Super Micro Computer . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 38,5 USD, con il supporto più immediato individuato in area 36,54. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 35,29.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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