New York: brusca correzione per Autodesk

(Teleborsa) - A picco la software house statunitense , che presenta un pessimo -6,49%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Autodesk rispetto all' indice dei titoli tecnologici USA , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario di breve periodo di Autodesk evidenzia un declino dei corsi verso area 217 USD con prima area di resistenza vista a 229,7. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 211,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```