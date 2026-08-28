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Male Autodesk sul mercato azionario di New York

Migliori e peggiori
Male Autodesk sul mercato azionario di New York
(Teleborsa) - Si muove in perdita la software house statunitense, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,85% sui valori precedenti.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella dell'S&P-500, ad evidenza del fatto che il movimento di Autodesk subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Autodesk rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 263 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 250,6. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 275,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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