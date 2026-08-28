Forte interesse per Autodesk
(Teleborsa) - Chiusura del 27 agosto
Brilla la software house statunitense, tra i titoli dell'indice Nasdaq 100, che chiude la seduta con un aumento del 6,21%.
Operatività odierna:
Operativamente, il titolo è in acquisto al prezzo attuale individuato a 270,6 USD, con stop loss individuato a quota 241,6 Dollari USA, alla luce di potenziali profitti che potrebbero manifestarsi nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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