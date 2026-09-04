New York: calo per Microsoft

(Teleborsa) - Ribasso per il colosso informatico americano , che presenta una flessione dell'1,84%.



L'andamento di Microsoft nella settimana, rispetto al Dow Jones , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il quadro tecnico di breve periodo della società informatica di Redmond mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 507,9 USD. Rischio di discesa fino a 496,6 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 519,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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