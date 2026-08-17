New York: calo per Microsoft
(Teleborsa) - Sottotono il colosso informatico americano, che passa di mano con un calo del 2,15%.
Lo scenario su base settimanale di Microsoft rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva della società informatica di Redmond. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Microsoft evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 491,1 USD. Primo supporto a 480,1. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 475,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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