New York: brillante l'andamento di Microsoft

(Teleborsa) - Scambia in profit il colosso informatico americano , che lievita del 2,10%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Microsoft evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società informatica di Redmond rispetto all'indice.





La tendenza di breve di Microsoft è in rafforzamento con area di resistenza vista a 520,7 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 507,8. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 533,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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