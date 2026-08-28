New York: brillante l'andamento di Microsoft
(Teleborsa) - Scambia in profit il colosso informatico americano, che lievita del 2,10%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Microsoft evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società informatica di Redmond rispetto all'indice.
La tendenza di breve di Microsoft è in rafforzamento con area di resistenza vista a 520,7 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 507,8. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 533,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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