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New York: giornata depressa per Apple

Migliori e peggiori, In breve
New York: giornata depressa per Apple
Si muove verso il basso la casa di Cupertino, con una flessione del 2,41%.
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