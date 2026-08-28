New York: andamento sostenuto per Apple

(Teleborsa) - Scambia in profit la casa di Cupertino , che lievita del 2,28%.



Il confronto del titolo con il Dow Jones , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Apple rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





La situazione di medio periodo del colosso di Cupertino resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 324,3 USD. Supporto visto a quota 317,3. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 331,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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