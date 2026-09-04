New York: nuovo spunto rialzista per Advanced Micro Devices
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori, in guadagno del 3,65% sui valori precedenti.
Il movimento di Advanced Micro Devices, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del Nasdaq 100, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
Lo status tecnico di Advanced Micro Devices mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 461,5 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 480,7. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 450,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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