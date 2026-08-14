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New York: andamento sostenuto per Advanced Micro Devices

Migliori e peggiori, In breve
New York: andamento sostenuto per Advanced Micro Devices
Avanza la multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori, che guadagna bene, con una variazione del 3,02%.
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