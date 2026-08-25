New York: ingrana la marcia Advanced Micro Devices
(Teleborsa) - Brillante rialzo per la multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,95%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Advanced Micro Devices, che fa peggio del mercato di riferimento.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Advanced Micro Devices, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 469,7 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 479,3. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 464,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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