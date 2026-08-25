AMD corre a Wall Street in scia alla promozione di Raymond James

(Teleborsa) - Le azioni Advanced Micro Devices brillano a Wall Street con un rialzo del 5% spinte dalla promozione da parte di Raymond James che ne ha migliorato il rating da outperform a strong buy e il prezzo obiettivo a 641 dollari in scia all'aumento della quota di mercato della società nel settore delle CPU per server e all'espansione nei data center.



"AMD offre la combinazione più solida di leva diretta sugli utili, posizionamento nei datacenter e guadagni di quota di mercato", ha scritto l'analista Simon Leopold.



La tendenza ad una settimana della multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.



Lo scenario di breve periodo di Advanced Micro Devices evidenzia un declino dei corsi verso area 472,6 dollari con prima area di resistenza vista a 483,5. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 465,4.



Condividi

```