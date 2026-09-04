New York: profondo rosso per Equifax

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il fornitore di servizi informativi a privati e aziende , che esibisce una perdita secca del 7,26% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Equifax , che fa peggio del mercato di riferimento.





Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 186,3 USD a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 165 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento di Equifax è confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 186,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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