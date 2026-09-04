New York: profondo rosso per Equifax
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il fornitore di servizi informativi a privati e aziende, che esibisce una perdita secca del 7,26% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Equifax, che fa peggio del mercato di riferimento.
Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 186,3 USD a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 165 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento di Equifax è confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 186,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```