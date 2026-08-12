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New York: rosso per Gartner

Migliori e peggiori, In breve
New York: rosso per Gartner
Seduta in ribasso per l'azienda attiva nei servizi di analisi e consulenza del settore IT, che mostra un decremento del 3,64%.
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