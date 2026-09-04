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Perde Equifax sul mercato di New York

Migliori e peggiori, In breve
Perde Equifax sul mercato di New York
Ribasso per il fornitore di servizi informativi a privati e aziende, che tratta in perdita del 7,26% sui valori precedenti.
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