New York: PTC in forte calo

(Teleborsa) - Scende sul mercato l' azienda di software globale , che soffre con un calo del 5,42%.



La tendenza ad una settimana di PTC è più fiacca rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di PTC . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 146,4 USD. Primo supporto visto a 138,7. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 135,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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