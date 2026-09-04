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New York: perdite consistenti per PTC

Migliori e peggiori, In breve
New York: perdite consistenti per PTC
In forte ribasso l'azienda di software globale, che mostra un -5,42%.
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