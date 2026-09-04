New York: scatto rialzista per Seagate Technology
(Teleborsa) - Brillante rialzo per l'azienda americana attiva nel settore storage, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,36%.
La tendenza ad una settimana di Seagate Technology è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico del leader nella produzione di driver per hard-disk mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 813,3 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 861,3. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 785,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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