New York: scatto rialzista per Seagate Technology

(Teleborsa) - Brillante rialzo per l' azienda americana attiva nel settore storage , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,36%.



La tendenza ad una settimana di Seagate Technology è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico del leader nella produzione di driver per hard-disk mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 813,3 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 861,3. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 785,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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