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New York: violenta contrazione per Lululemon Athletica

Migliori e peggiori, In breve
New York: violenta contrazione per Lululemon Athletica
In forte ribasso il distributore di abbigliamento tecnico sportivo, che mostra un -16,86%.
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