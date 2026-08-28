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New York: violenta contrazione per Synopsys

Migliori e peggiori, In breve
New York: violenta contrazione per Synopsys
Ribasso per il fornitore di software destinati ai produttori di semiconduttori, che passa di mano in perdita del 4,81%.
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