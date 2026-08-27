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Eurozona: violenta contrazione per l'EURO STOXX Telecommunications

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: violenta contrazione per l'EURO STOXX Telecommunications
Viene venduto parecchio l'indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni, che continua la seduta a 380,71 punti.
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