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Male Carnival sul mercato azionario di New York

Migliori e peggiori, In breve, Trasporti, Turismo
Male Carnival sul mercato azionario di New York
Pressione sulla società che gestisce la linea di navi da crociera numero 1 al mondo, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,11%.
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