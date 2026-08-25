Borsa di New York chiude contrastata, tech ancora sotto pressione

(Teleborsa) - Wall Street archivia la giornata con indici contrastanti, dopo che il Segretario al Tesoro Scotte Bessent ha annunciato il Piano per isolare economicamente l'Iran e far cadere il regime. A rendere prudenmti i mercati anche l'attesa per il dato del PCE, un misura chiave dell'inflazione, e l'attesa per il discorso del Presidente Fed Bevin Warsh da Jackson Hole a fine settimana.



Chiude con un guadagno frazionale il Dow Jones (+0,26%), mentre cede alle vendite l' S&P-500 , che chiude a 7.653 punti. Variazioni negative per il Nasdaq 100 (-0,97%) e per l' S&P 100 (-0,28%).



In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti beni di consumo per l'ufficio (+1,76%), finanziario (+1,24%) e utilities (+1,04%). Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti informatica (-1,59%), energia (-0,76%) e beni industriali (-0,69%).



Tra i protagonisti del Dow Jones, Visa (+3,06%), Walt Disney (+2,63%), United Health (+2,22%) e Travelers Company (+1,92%).



Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Nvidia , che ha terminato le contrattazioni a -2,92%.



Vendite su Caterpillar , che registra un ribasso del 2,04%.



Seduta negativa per IBM , che mostra una perdita dell'1,97%.



Sotto pressione Boeing , che accusa un calo dell'1,75%.



Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Thomson Reuters (+2,87%), MicroStrategy Incorporated (+2,85%), Walmart (+2,69%) e Costco Wholesale (+2,50%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Seagate Technology , che ha archiviato la seduta a -6,51%.



In perdita Micron Technology , che scende del 5,83%.



Pesante Western Digital , che segna una discesa di ben -5,25 punti percentuali.



Seduta negativa per Axon Enterprise , che scende del 4,80%.

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