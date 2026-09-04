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SILVER del 3/09/2026

Finanza
SILVER del 3/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 3 settembre

Brillante rialzo per il metallo prezioso, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 2,53%.

Il quadro tecnico di breve periodo dell'argento mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 67,89. Rischio di discesa fino a 65,17 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 70,61.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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