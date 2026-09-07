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Londra 16:23
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Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 4/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 4/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 4 settembre

Appiattita la performance del derivato italiano, che porta a casa un modesto -0,12%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 51.830. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 52.635. Il peggioramento del Future sul FTSE MIB è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 51.445.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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