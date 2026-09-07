Banco de Sabadel spinge al rialzo

(Teleborsa) - Chiusura del 4 settembre

Nuovo spunto rialzista per la banca spagnola , parte dell' Ibex 35 , che guadagna bene e porta a casa un +1%.





Operatività odierna:

A livello operativo, l' istituto di credito spagnolo presenta un'indicazione di acquisto ai prezzi correnti visti a 3,729 Euro, con stop loss impostato a quota 3,499 Euro, mostrando una possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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