Banco de Sabadel spinge al rialzo
(Teleborsa) - Chiusura del 4 settembre
Nuovo spunto rialzista per la banca spagnola, parte dell'Ibex 35, che guadagna bene e porta a casa un +1%.
Operatività odierna:
A livello operativo, l'istituto di credito spagnolo presenta un'indicazione di acquisto ai prezzi correnti visti a 3,729 Euro, con stop loss impostato a quota 3,499 Euro, mostrando una possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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