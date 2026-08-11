Banco Sabadell e Amundi estendono la loro partnership fino al 2035

(Teleborsa) - Banco Sabadell e Amundi hanno esteso la loro partnership per la distribuzione delle soluzioni di investimento del gestore patrimoniale attraverso le reti della banca in Spagna.



L'accordo, avviato nel 2020 e inizialmente previsto fino al 2030, è stato prorogato di ulteriori cinque anni, fino al 2035.



Grazie alla partnership, i clienti di Banco Sabadell hanno accesso a un'ampia gamma di soluzioni di risparmio e investimento, supportate dall'esperienza e dalle competenze nei mercati attivi, passivi e privati ??del principale gestore patrimoniale europeo. Al contempo, Amundi ha ulteriormente rafforzato la propria presenza in Spagna e incrementato il patrimonio gestito, passando in particolare da 20 miliardi di euro nel 2020 a quasi 30 miliardi di asset per i clienti della rete di Banco Sabadell alla fine del 2025.



(Foto: © tktktk / 123RF)

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