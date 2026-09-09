Madrid: movimento negativo per Banco de Sabadel
(Teleborsa) - Composto ribasso per la banca spagnola, in flessione del 2,87% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dell'istituto di credito spagnolo più pronunciata rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Banco de Sabadel. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 3,644 Euro. Primo supporto visto a 3,561. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 3,533.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```