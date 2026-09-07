Cambi: yen ai massimi da sette mesi, dollaro sotto pressione in vista dell’inflazione USA

(Teleborsa) - Lo yen accelera e raggiunge il livello più alto degli ultimi sette mesi nei confronti del dollaro, sostenuto dalle aspettative di una possibile accelerazione nel processo di rialzo dei tassi da parte della Bank of Japan e dalle attese per un possibile rimpatrio dei capitali da parte degli investitori giapponesi.



Il dollaro è sceso fino a 154,05 yen, ai minimi da febbraio, e si mantiene in calo di circa l’1% a 154,64 yen. La valuta statunitense ha così superato al ribasso la soglia di 155 yen, considerata un livello tecnico rilevante dopo gli interventi coordinati di Washington e Tokyo dello scorso agosto a sostegno della valuta giapponese.



A rafforzare lo yen contribuiscono anche il possibile rimpatrio dei capitali in Giappone e la chiusura delle operazioni di carry trade finanziate in yen, che negli ultimi mesi avevano favorito la debolezza della valuta. Secondo gli analisti, il superamento della soglia di 155 yen potrebbe alimentare ulteriormente le aspettative di apprezzamento della valuta giapponese.



Sul fronte statunitense, l’attenzione è rivolta soprattutto ai dati sull’inflazione di venerdì, che potrebbero influenzare le prossime decisioni della Federal Reserve sui tassi. Dopo i dati sul mercato del lavoro migliori delle attese, gli operatori stanno aumentando le probabilità di un rialzo dei tassi già a settembre.



Un dato sull’inflazione più elevato del previsto potrebbe rafforzare le aspettative di un intervento restrittivo della Fed e sostenere il dollaro, mentre una lettura più debole potrebbe alimentare le attese per una pausa e aumentare la pressione sulla valuta statunitense.



Nel frattempo, il mercato valutario europeo resta relativamente stabile: l’euro sale dello 0,1% a 1,1624 dollari, mentre la sterlina guadagna marginalmente a 1,3536 dollari. Giovedì è inoltre attesa la riunione della Banca centrale europea, con il mercato che prevede un rialzo dei tassi nell’area euro.

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