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Analisi Tecnica: USD/YEN dell'1/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/YEN dell'1/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 settembre

Piccolo spunto rialzista per il cross americano contro Yen, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,27%.

Tecnicamente, il Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 160,325, mentre il supporto più immediato si intravede a 159,888. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 160,761.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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