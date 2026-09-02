Analisi Tecnica: USD/YEN dell'1/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 settembre
Piccolo spunto rialzista per il cross americano contro Yen, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,27%.
Tecnicamente, il Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 160,325, mentre il supporto più immediato si intravede a 159,888. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 160,761.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)