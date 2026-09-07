Eni e Petronas esplorano soluzioni innovative nel campo dei biocarburanti

(Teleborsa) - Eni e Petronas hanno sottoscritto, nell'ambito del Gran Premio d'Italia di Formula 1 2026, un Feasibility Agreement (FA) volto a valutare lo sviluppo di bio-benzine innovative ad alte prestazioni a partire dal processo di produzione ormai consolidato della tecnologia Ecofining, attraverso la quale Eni produce biocarburanti HVO da materie prime rinnovabili sin dal 2014. L'obiettivo dell'accordo è verificare i profili tecnici, di mercato, di sostenibilità e i livelli di performance di nuove bio-benzine da materie prime rinnovabili utilizzabili nell'ambito delle competizioni sportive e che poi possano essere impiegate per lo sviluppo di prodotti commerciali.



Lo studio consentirà di mettere a fattor comune le competenze distintive delle due aziende; da un lato, Eni contribuirà con la propria consolidata esperienza nelle soluzioni energetiche sostenibili e nella produzione, nelle bioraffinerie Enilive, di biocarburanti da materie prime rinnovabili già commercialmente disponibili, tra cui diesel HVO e SAF-biojet, nonché con lo sviluppo di innovative bio-benzine. Dall'altro, Petronas metterà a disposizione la propria comprovata esperienza nelle tecnologie dei carburanti, da quelli di origine fossile ai carburanti sostenibili ad alte prestazioni per motori a combustione, oltre alle proprie competenze nelle soluzioni energetiche sostenibili e nello sviluppo di prodotti avanzati.



Con Petronas, Eni ha recentemente costituito Searah, una joint venture indipendente al 50% che riunisce attività chiave in Indonesia e Malesia, che comprende un portafoglio di 19 asset di produzione e sviluppo di gas nei due Paesi. Con Enilive ed Euglena, Petronas ha costituito la joint venture Pengerang Biorefinery per la costruzione di una bioraffineria a Pengerang, nello Johor, in Malesia, che dalla seconda metà del 2028 si stima avrà una capacità di lavorazione di materie prime rinnovabili fino a 650.000 tonnellate l'anno per la produzione di SAF-biojet, HVO diesel e bio-nafta.

Condividi

```