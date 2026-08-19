Eni, acquistate azioni per 75 milioni di euro nella seconda tranche del buyback

(Teleborsa) - Eni ha comunicato di aver acquistato, tra il 10 e il 14 agosto 2026, complessivamente 3.157.831 azioni proprie sull'Euronext Milan, pari allo 0,10% del capitale sociale, a un prezzo medio ponderato di 23,7505 euro per azione e per un controvalore pari a 74.999.937,22 euro, nell'ambito della seconda tranche del programma di buyback deliberato dall'assemblea del 6 maggio 2026.



Dall'avvio del programma, l'8 maggio 2026, Eni ha acquistato 56.681.311 azioni, pari all'1,87% del capitale sociale, per un controvalore di 1.264.916.085,69 euro.



Considerando le azioni proprie già in portafoglio e gli acquisti effettuati, Eni detiene complessivamente 143.509.418 azioni proprie, pari al 4,74% del capitale sociale.



Intanto, in Borsa, la Società del Cane a sei zampe amplia il margine di guadagno rispetto ai valori della vigilia e si attesta a 24,11 euro.







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