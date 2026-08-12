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Eni, buyback da 115 milioni di euro tra il 3 e il 7 agosto

Azioni proprie, Finanza
Eni, buyback da 115 milioni di euro tra il 3 e il 7 agosto
(Teleborsa) - Eni ha comunicato di aver acquistato, tra il 3 e il 7 agosto 2026, complessivamente 4.910.770 azioni proprie sull'Euronext Milan, pari allo 0,16% del capitale sociale, a un prezzo medio ponderato di 23,4179 euro per azione e per un controvalore complessivo di 114.999.943,97 euro, nell'ambito della seconda tranche del programma di buyback deliberato dall'assemblea del 6 maggio 2026.

Dall'avvio del programma, l'8 maggio 2026, Eni ha acquistato 53.523.480 azioni, pari all'1,77% del capitale sociale, per un controvalore di 1.189.916.148,47 euro.

Considerando le azioni proprie già in portafoglio e gli acquisti effettuati, Eni detiene complessivamente 140.351.587 azioni proprie, pari al 4,64% del capitale sociale.

Intanto, sul listino milanese, la Società del Cane a sei zampe fa un passo indietro rispetto al prezzo di chiusura precedente, attestandosi a 23,96 euro, con un calo dello 0,40%.

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