UE approva joint venture sui data center tra Eni e Khazna

(Teleborsa) - La Commissione europea ha approvato, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, la creazione di una joint venture tra Khazna Data Center Holdings, con sede negli Emirati Arabi Uniti, ed Eni , colosso energetico italiano. L'operazione riguarda principalmente la costruzione, la gestione e l'esercizio di data center.



La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverà problemi di concorrenza, data la limitata posizione di mercato combinata delle società risultante dalla proposta di fusione. L'operazione notificata è stata esaminata secondo la procedura semplificata di controllo delle concentrazioni.

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