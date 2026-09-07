Francoforte: scambi negativi per Hannover Rueck
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la principale compagnia di riassicurazioni al mondo, con una flessione dell'1,84%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Hannover Rueck evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il colosso delle assicurazioni rispetto all'indice.
Lo status tecnico di Hannover Rueck è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 258,5 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 254,1. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 262,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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