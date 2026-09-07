Francoforte: scambi negativi per Hannover Rueck

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la principale compagnia di riassicurazioni al mondo , con una flessione dell'1,84%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Hannover Rueck evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il colosso delle assicurazioni rispetto all'indice.





Lo status tecnico di Hannover Rueck è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 258,5 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 254,1. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 262,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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