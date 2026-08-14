Francoforte: positiva la giornata per Hannover Rueck

(Teleborsa) - Balza in avanti la principale compagnia di riassicurazioni al mondo , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,93%.



La tendenza ad una settimana di Hannover Rueck è più fiacca rispetto all'andamento del DAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Analizzando lo scenario del colosso delle assicurazioni si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 252 Euro. Prima resistenza a 255. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 250.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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