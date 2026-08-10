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Francoforte: scambi negativi per Porsche Automobil Holding

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: scambi negativi per Porsche Automobil Holding
Composto ribasso per la holding impegnata nel settore automobilistico, in flessione del 2,98% sui valori precedenti.
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