Milano 16:46
52.214 +0,22%
Nasdaq 4-set
29.544 0,00%
Dow Jones 4-set
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Londra 16:46
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Francoforte 16:47
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Indicazioni rialziste per Unicaja Banco

Finanza
Indicazioni rialziste per Unicaja Banco
(Teleborsa) - Chiusura del 4 settembre
Risultato positivo per l'istituto finanziario con sede in Spagna, parte dell'Ibex 35, che lievita dello 0,16%.


Operatività odierna:
Operativamente, l'azione si presta ad essere comprata al valore attuale visto a 3,648 Euro, con stop loss stimato ad un prezzo di 3,446 Euro, con eventualità di guadagno in tempi brevi.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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