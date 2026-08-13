Madrid: scambi in positivo per Unicaja Banco

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell' istituto finanziario con sede in Spagna , con una variazione percentuale dell'1,97%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Unicaja Banco evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' Ibex 35 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Unicaja Banco rispetto all'indice.





Lo status tecnico di breve periodo di Unicaja Banco mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 3,649 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 3,591. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 3,707.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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