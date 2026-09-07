Madrid: andamento rialzista per Solaria
(Teleborsa) - Seduta positiva per l'azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica, che avanza bene del 2,97%.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella dell'Ibex 35, ad evidenza del fatto che il movimento di Solaria subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Le tendenza di medio periodo di Solaria si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 17,48 Euro. Supporto stimato a 17,03. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 17,93.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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