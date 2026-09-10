Madrid: scambi al rialzo per Solaria
(Teleborsa) - Bene l'azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica, con un rialzo del 2,62%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Solaria più pronunciata rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Solaria rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 18,21 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 17,67. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 18,75.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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