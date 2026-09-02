Madrid: in calo Solaria

(Teleborsa) - Ribasso per l' azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica , che presenta una flessione del 2,01%.



La tendenza ad una settimana di Solaria è più fiacca rispetto all'andamento dell' Ibex 35 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di Solaria mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 16,49 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 16,84. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 16,38.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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