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OPA Iveco, le adesioni nel primo giorno

Finanza
OPA Iveco, le adesioni nel primo giorno
(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria promossa da Tata Motors sulle azioni ordinarie Iveco Group, risulta che oggi 7 settembre, primo giorno dell'offerta, sono state presentate 1.044 richieste pari allo 0,0004% sul totale degli strumenti oggetto di offerta.

L'OPA inizia oggi 7 settembre e si concluderà il 26 ottobre 2026.

Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Iveco Group acquistate sul mercato nei giorni 23 e 26 ottobre 2026 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.

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