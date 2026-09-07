OPA Iveco, le adesioni nel primo giorno

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto
(OPA
) volontaria promossa da Tata Motors
sulle azioni ordinarie Iveco Group
, risulta che oggi 7 settembre, primo giorno dell'offerta, sono state presentate 1.044 richieste pari allo 0,0004% sul totale degli strumenti oggetto di offerta.
L'OPA inizia oggi 7 settembre e si concluderà il 26 ottobre 2026. Borsa Italiana
ricorda che le azioni ordinarie Iveco Group acquistate sul mercato nei giorni 23 e 26 ottobre 2026 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.