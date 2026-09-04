Iveco, CdA ritiene congruo dal punto di vista finanziario il corrispettivo dell'OPA di Tata
(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di Iveco Group ha approvato il comunicato dell'emittente relativo all'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria promossa da Tata. Il corrispettivo, pari a 14,10 euro (cum dividend) per ciascuna azione, è stato ritenuto congruo da un punto di vista finanziario.
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